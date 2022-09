Maar drie van de 57 te kappen Liempdse bomen blijken ziek

Sowieso was het veel van de buurtbewoners in eerste instantie niet te doen om eventuele ziekte van de bomen. Bewoners van de Krollerbocht, Schietberg, Draaiboom en Heidonk trokken in de afgelopen twee jaar regelmatig aan de bel bij de gemeente Boxtel. Ze klaagden over de wortelopdruk, maar ook over het vele blad dat van de bomen (vooral de zuileiken) valt, om over het aantal eikels dat in de herfst naar beneden komt, nog maar te zwijgen.

PvdA-GroenLinks reageerde kritisch op het voornemen en stuurde enkele weken terug schriftelijke vragen naar B en W. Die gaven naast worteldruk en de slechte standplaats van de bomen ook ziekte als een van de redenen aan om tot kap over te gaan. Dus vroeg de partij naar het aantal bomen dat ziek zou zijn. ..