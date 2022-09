‘Ik was altijd verliefd op Jans winkel’

Jan is natuurlijk Jan van de Koevering die hemelsbreed een kleine honderd meter verderop zat met bloembinderij ‘t Erfke. Eind juli sloten hij en zijn vrouw Toos de deuren, een maand later openden Jessica en Natasja die van hun. En wie daar de eerste keer doorheen loopt, zal direct de gelijkenissen zien. ,,We hebben eigenlijk alles van Jan overgenomen, de stellingen, de toonbank, golfplaten als decoratie voor de wand...”, zegt Jessica. ,,Ik was altijd al verliefd op ‘t Erfke.”

Circa 25 jaar werkte Jessica achter de toonbank bij slagerij Willy Beerens. En Natasja heeft de afgelopen drie decennia in de zorg gewerkt. Natasja: ,,We hoorden dat Jan ging stoppen. Het was nu of nooit. We vonden het allebei heel spannend, maar we hebben de knoop d..