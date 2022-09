Geen wijkmakelaars in Boxtel, gemeente bezint zich op functie

Hans Mols (tweede van links) en Werner van der Velden begonnen in 2016 in de nieuwe functie als wijkmakelaar voor de gemeente Boxtel. Anja Leerintveld (geheel links) en Helma Smolders gingen toen voor Sint-Michielsgestel aan de slag. Intussen is daar Leerintveld vervangen door Mike Venrooij.

Balans vernam het nieuws van Mols vertrek uit een interview met hem dat begin deze maand in deze krant verscheen. De fractie vindt dat een gemeente die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, prioriteit moet geven aan het aantrekken van nieuwe wijkmakelaars. Het liefst zelfs meer dan de twee die voorheen in de gemeente aanwezig waren.

Mols collega’s vertrokken eerder al bij de gemeente Boxtel, waardoor hij de laatste wijkmakelaar was. Sinds hij in 2016 aantrad in de toen nieuwe functie, heeft hij geholpen om 180 burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Dat deed hij destijds met Werner van der Velden en later met Mieke van de Donk. Volgens Balans is het zaak de vacatures weer in te vullen, zodat inwoners weer bij iemand tere..