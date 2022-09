Jongeren startklaar voor bergrit op Mont Ventoux

Weggebruikers in Boxtel en omgeving hebben het peloton van De La Salle beslist al eens door de Meierij zien koersen. In de huiskleuren blauw en groen van het orthopedagogisch instituut aan de Schijndelseweg trappen de jongeren met hun buddy’s elke maandag- en donderdagmiddag aardig wat kilometers weg, zodat ze woensdag 28 september startklaar zijn voor de allergrootste sportprestatie in hun nog jonge leven. ,,Elke deelnemer aan het project moet minstens 750 kilometer gefietst hebben om mee naar Frankrijk te kunnen gaan”, zegt Van Amelsvoort.

Afgelopen zondag was de ultieme test en werd een deel van het parcours van de Amstel Gold Race in Zuid-Limburg verreden, inclusief de slotklim naar de top van de Cauberg. ,,Iedereen is met vlag e..