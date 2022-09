JW Roy laat het leven graag zweven

JW Roy opent het theaterseizoen in Podium Boxtel met ‘Kouwe Kermis’. De voorstelling sluit aan op het gelijknamige boek met cd dat een ode is aan de Brabantse wortels van de singer-songwriter.

,,Ik kijk uit naar een mooie avond in Boxtel”, zegt de als Jan Willem Roy geboren slagerszoon twee dagen na de première van ‘Kouwe Kermis’ in de Verkadefabriek. ,,Meer dan tien jaar geleden stond ik voor het laatst in Boxtel, toen met ‘Ach, Zalig Man’. Met muzikale jeugdvriend Ruud van den Boogaard én Gabriël Peeters presenteer ik nu een programma boordevol liedjes en verhalen over mijn jeugd in de Kempen.”

ACHT LIEDJES

Begin 2022 lanceerde JW Roy het boek met cd ‘Kouwe Kermis’. ,,Toen de coronaperiode aanbrak, werd het stil en vielen alle optredens weg”, schetst de zanger de aanleiding voor zijn laatste creatie. ,,Eerst kreeg ik het benauwd. Claustrofobisch zelfs. Daarna kwam de rust. Er was ineens tijd”, schrij..