Thera van Bommel (midden) werd maandagmiddag in het zonnetje gezet door collectecoördinator Ruud van Casteren in Boxtel (links) en Pauline Ritmeester van Nierstichting Nederland.

Thera uit Boxtel helpt al vijftig jaar de Nierstichting

21 minuten geleden

De Boxtelse Thera van Bommel werd al op vroege leeftijd nierpatiënt. Zij wilde daarom graag lotgenoten helpen. Dat doet ze inmiddels al vijftig jaar door te collecteren voor de Nierstichting. Zij kreeg daarom een toepasselijk cadeau van het goede doel: een olijfboom.

Naast dat Thera al vijftig jaar collecteert, is ze ook wijkcoördinator in Breukelen. Zij zorgde ook jaarlijks dat het spandoek tijdens de collecteweken in het centrum werd opgehangen. Kortom wie Thera zegt, zegt Nierstichting Boxtel.

De Boxtelse werd al vroeg in haar leven nierpatiënt en wilde zich daarom graag inzetten voor de Nierstichting. Regiomanager Pauline Ritmeester van Nierstichting Nederland en de collectecoördinator in Boxtel Ruud van Casteren zetten haar maandag in het zonnetje. Even voor twee uur ‘s middags klonk de deurbel van Thera die nietsvermoedend opendeed. Een hele delegatie van familie en vrienden stond als verrassing voor haar neus: de Boxtelse was compleet overrompeld.

Ritmeester overhandigde de olijfboom aan Thera. Er zit een symbolische gedachte achter de gift. ,,Het is een sterke boom en staat voor tradities. Hij wordt geassocieerd met kracht, vrede en een positief toekomstbeeld. De olijfboom was vroeger een kostbaar bezit. De olie werd het ‘groene goud’ genoemd vanwege zijn reinigende werking en werden kransen gemaakt van de takken als hoogste blijk van erkenning”, aldus Pauline.

Zondag 18 september start de jaarlijkse collecteweek, die tot en met zaterdag 24 september loopt. Nierstichting Boxtel zoekt nog naar vrijwilligers voor de wijken Selissenwal, Munsel, Lennisheuvel en Boxtel-Oost. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Van Casteren: 06- 48 48 80 18 of ruudnierstichtingboxtel@hotmail.com.