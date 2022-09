Frustratie bij senioren: Boxtels burgerinitiatief stopt

Samen Ouder Worden in Boxtel v.l.n.r.: Leo de Kort (Hobbycentrum), Jo de Wilt (KBO Boxtel), Diny Stolvoort (o.a. stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid), Ad van den Brand (o.a. Ouderen in Regie) en Jac Nouwens (Kinderboerderij).

De werkgroep bestaat uit leden van verschillende Boxtelse seniorenorganisaties en werd in 2017 opgericht om de gemeente te helpen bij het opstellen van een eenduidig ouderenbeleid. Twee jaar later, in 2019, presenteerden de vrijwilligers de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel, die door de gemeenteraad werd aangemerkt als uitgangspunt voor het nog op te stellen beleid.

,,Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en blijft het nog altijd stil vanuit het gemeentehuis. Het lijkt wel alsof ze ons systematisch buiten de deur willen houden”, geeft De Kort gefrustreerd aan. De gemeente zou diverse ambtenaren vrijmaken om samen met Sowib aan de slag te gaan, maar dat is tot op heden nog altijd niet gedaan. ,,Voortdurend wordt gewezen op het tekor..