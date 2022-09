Met verbeten gezichten trok team CV In de aanbieding (in blauw-wit) zaterdag om de winst aan het touw. De Essche vrienden- en carnavalsclub Pinternationals vierde haar 22-jarig jubileum met een touwtrektoernooi in dorpshuis De Es.

Touwtrektoernooi Esch boort nieuwe doelgroep aan

17 minuten geleden

,,De blarenpleisters waren maandag uitverkocht bij de Spar”, vertelt Paul van den Dungen lachend. Twee dagen na het touwtrektoernooi dat hij samen met zijn vrienden van carnavalsclub de Pinternationals organiseerde deden de handen van de deelnemers nog zeer. De vriendengroep kijkt terug op een geslaagd evenement. ,,Het smaakt naar meer, maar we gaan eerst even bijkomen van zaterdag.”

Dorpshuis De Es was voor het 22-jarig jubileum van de Pinternationals geheel in KPJ-stijl aangekleed. Met maiskolven, dranghekken en een lange ‘trekbak’ werd de sfeer gecreëerd van de roemruchte touwtrektoernooien die in de jaren negentig tot in het begin van de nieuwe eeuw veel in de regio werden gehouden. Dat er nog altijd deelnemers zijn die toen alle wedstrijden langs gingen, werd zaterdag in Esch duidelijk. Team De Keulse Kar won de finale van de Moddervogels. ,,Het winnende team heeft ontzettend veel ervaring, dat was goed te zien. Maar toch werden ook de jongere deelnemers niet onderschat. Die hielden het namelijk ook lang uit in de bak. Het is mooi om te zien dat de jeugd die niet is opgegroeid met de touwtrektoernooien, het leuk vindt om mee te doen. Voor hen is het nieuw, maar het enthousiasme niet minder”, vertelt Van den Dungen.

In totaal deden er veertien teams mee aan het touwtrektoernooi van de Pinternationals. En in de pauze mochten de kinderen nog in de bak plaatsnemen voor enkele wedstrijdjes. Er was ook een damespoule, die werd gewonnen door Bootcamp Esch. De prijzen? Een emmer consumptiebonnen voor de winnaars.

HITS

Direct na de finales volgde de prijsuitreiking en was er een optreden van de Bossche zanger Jack van Raamsdonk en zorgde de dj voor een gezellig feest in de Es, dat was voor de gelegenheid omgebouwd tot Pinter Party Palace. Om tien uur ‘s avonds werd het bal beëindigd met een afspeellijst van de beste hits die tijdens 22 jaar Pinternationals vaak werden gedraaid tijdens carnaval. ,,Dat was voor de meesten ook een prima tijd om te stoppen”, als Van den Dungen lachend.

Of er een vervolg komt laat de organisatie nog in het midden. ,,Eerst maar eens iedereen laten herstellen van alle blessures en blauwe plekken. Het touwtrekken is zeker voor herhaling vatbaar, het draaiboek pakken we zo uit de kast. Maar we gaan het eerst nog even overleggen in de groep”, houdt de Esschenaar een slag om de arm. Dat er rek zit in het evenement, blijkt uit de vele positieve reacties die de organisatie na zaterdag heeft ontvangen.