Aangekoekte munten reinigen bij Archeohotspot

1 uur geleden

Aan opgegraven muntstukken is het niet altijd meteen te zien of het een bijzonder exemplaar is. Deskundige Hans Peters helpt een handje: hij geeft zaterdag 1 oktober tussen 10.00 en 12.30 uur een workshop munten reinigen bij Archeohotspot in het Oertijdmuseum.

Peters heeft veel ervaring in het schoonmaken van metaal en wordt regelmatig door archeologiebedrijven gevraagd om materiaal voor hen te reinigen. De workshop is vooral interessant voor metaaldetectoramateurs, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Deelnemers nemen zelf aangekoekte munten mee of krijgen die van iemand anders.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 7,50 euro dat ter plekke kan worden betaald. De opbrengst is voor Peters. Er kunnen maximaal vijftien mensen meedoen, aanmelden via info@archeobox.nl.