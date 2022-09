Ritten voor senioren nemen hoge vlucht

36 minuten geleden

Het aantal wekelijkse ritten van Seniorenvervoer Boxtel ligt inmiddels op circa zestig per week. Door de stijgende vraag zoekt het lokale oudereninitiatief naarstig naar mensen die komen helpen; er is plek voor tien chauffeurs en vijf planners. Nadat er in april een tweede elektrische auto werd aangeschaft, denkt de organiserende stichting al na over een derde voertuig.

De ritten binnen Boxtel waarvoor ouderen een kleine bijdrage betalen, zijn vooral toegenomen omdat clubs en vrijwilligersorganisaties steeds beter Seniorenvervoer Boxtel weten te vinden. Zo werden er mensen gebracht naar en van spiegeltent Bon Salon en wordt er regelmatig gereden voor stichting Met je Hart die eenzaamheid onder ouderen bestrijdt. En iedere donderdagavond kan er van de service gebruikt worden gemaakt door mensen die willen rikken in gemeenschapshuis Orion te Lennisheuvel.

Niet voor niets werd er in april al een tweede elektrische Kia aangeschaft. Daarvoor kreeg de stichting eind juli 5.000 euro van het Oranjefonds.

Het succes komt niet vanzelf: door de inzet van alle vrijwilligers, blijven de kosten laag. Echter, de toegenomen vraag vergt ook meer helpers. De stichting is op zoek naar liefst tien nieuwe chauffeurs en vijf nieuwe planners. Als die er komen, ontstaan er mogelijkheden om op termijn een derde wagen aan te schaffen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via teamleiding@seniorenvervoerboxtel.nl.