De koe houdt zich rustig in de Dommel. Het dier moest tot twee keer toe gered worden.

Brandweer takelt koe twee keer uit Dommel

19 minuten geleden

De brandweer rukte maandag tegen het eind van de middag uit omdat er een koe in de Dommel stond nabij het Hooibrugpad in Gemonde. Eenmaal gered sprong het dier opnieuw in de plomp.

Hulpverleners wisten het rund vanaf Heult in Boxtel te bereiken. Samen met een gespecialiseerd technisch takelteam uit Berlicum wisten de brandweerlieden de koe op het droge te krijgen. Eenmaal aan land sprong het dier terug het water in.

De Dommel bleek er niet al te diep, desalniettemin moest het beest hier en daar zwemmen. Maar zoals vrijwel elk zoogdier met vier poten kan een koe dat ook. Rond de klok van kwart over zeven wisten takeldienst en brandweer het rund voor de tweede keer op de kant te trekken, waarna het door de eigenaar in een trailer kon worden meegenomen. De actie trok veel bekijks. (Foto: Sander van Gils).