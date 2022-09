Meestal komt Kater later, maar op Biereloth niet

Uit de verschillende tapkranen vloeide het bier rijkelijk. Het publiek offerde flink aan Bacchus. De weergoden werkten mee, zonnestralen weerkaatsten in de glazen met schuimend gerstenat.

,,Er zijn dit jaar vijftien brouwers aanwezig, waaronder een paar nieuwe.” Aan het woord is Bert Beekmans, sinds jaar en dag voorzitter van De Bierkamer. ,,De Vorstin uit Oud-Gastel is er voor het eerst en hetzelfde geldt voor de Brew Society. En wat ook leuk is: er staat een club amateurbrouwers met de naam Hop naar de Top uit Liempde die bier brouwt met lokale hop. Ze hebben zeven verschillende soorten.”

Zoals Brabants Centrum vorige week al meldde, was de nieuwe Boxtelse brouwerij H7 niet van de partij wegens het ontbreken van benodigde vergunningen.