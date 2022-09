‘Een jam is een sociale gebeurtenis’

Thema van de dag was Old Skool vs New Skool. Om onderscheid te maken, werkten de kunstenaars op afzonderlijke delen van de zwartgeverfde tunnelmuren.

,,De vibe is goed en er is de hele dag een constante stroom aan bezoekers.” Jongsma vat de vijfde editie van de graffitijam in één korte zin prima samen. ,,Ik vind het ook heel tof dat we hiphopartiest Winne hebben gestrikt. Hij is onze hoofd-act en is in onze scene een grote naam.”

LOTGENOOT

Het optreden van de rapper blijkt een van de hoogtepunten van de dag. Als hij het nummer ‘Lotgenoot’ opdraagt aan de overleden painter Jan Pennings, raken velen geëmotioneerd.

‘Als je roept dan ben ik daar

En als je belt dan sta ik klaar

Broers we delen vreugde en verdriet

Ik meen het dit gaat verder dan rappen