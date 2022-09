Tricolores pakken slechts een punt in Spoordonk

Na de 4-0 overwinning van vorige week op De Bocht ’80, moest ODC voor de tweede bekerwedstrijd op bezoek bij Spoordonkse Boys. De ploeg van trainer Piet Drijvers had het vanaf het begin moeilijk met de goed op elkaar ingespeelde vierdeklasser die het vooral van inzet en strijd moest hebben. Het lukte ODC niet om de tegenstander met combinatiespel onder druk te zetten. Daarvoor werd er te slordig gespeeld. De doelkansen waren voor de pauze op één hand te tellen. Stef van Alphen kreeg in de beginfase een goede mogelijkheid maar hij speelde de bal af daar waar hij wellicht beter zelf had kunnen schieten.