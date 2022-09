Bouwen met hout is van alle tijden en ook nog eens duurzaam

Ruud Wijers geeft in het portaal van de Sint-Petrusbasiliek uitleg over ambachtelijke manieren van houtbewerking.

De kletsnatte Open Monumentendag bracht zaterdag geen mensenmassa’s op de been. Liefhebbers die wél op pad gingen, maakten kennis met pareltjes die niet meteen in het oog springen. Zoals een houten woning aan de Leenhoflaan. Bewoner Nico Landwehr Johan ontving tientallen bezoekers die alles wilden weten over de Oostenrijkse woning die kort na de Tweede Wereldoorlog met dertien andere huizen in Boxtel arriveerde.

,,Oostenrijk kampte na 1945 met een schrijnend voedseltekort. Nederland sprong te hulp maar vroeg een betaling in natura”, vertelde Landwehr Johan. ,,Om de woningnood te lenigen werden in ruil voor aardappelen en groente achthonderd prefab houten huizen geleverd. Alle balken en planken waren genummerd, zodat ze snel op een funderi..