In de rij voor vijftig lijsten van Jan Swinkels

Wethouder Hans Heesen (rechts) onthult met Pieter Dorenbosch het vroegere uithangbord van Historisch Museum Piet Dorenbosch. In museum MuBo is tot en met 13 november een tentoonstelling te zien die een deel van de oude museumcollectie toont.

Veelzijdig, gedreven en drukbezet. Met die woorden omschreef MuBo-voorzitter Willem van Vossen de ereburger van Boxtel die zich decennialang inzette voor de Brabantse eigenheid en in Boxtel onverdroten actief was om de gemeenschap te verrijken. ,,Piet Dorenbosch was oprichter van De Ark, stond aan de wieg van Herlevend Boxtel en richtte de Heemkundige Studiekring (nu: Heemkunde Boxtel) op. Hij was ook lid van de Heilig Bloedstichting, lanceerde de Palmpaasoptocht en was medeoprichter van het Jacob-Roelandslyceum”, somde Van Vossen een reeks verdiensten op.