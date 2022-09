Corpus prijkt weer op hoek Kapelweg en Molengraafseweg

Het Christusbeeld hangt in de takels. Het kruis is al teruggeplaatst, op de vernieuwde sokkel.

Het corpus was in 2020 nog grondig gerestaureerd door gepensioneerd schilder Tonny Cusiel uit Boxtel. Het verdween toen even van zijn plek en werd in september teruggeplaatst. Nog geen twee jaar later bleek de sokkel niet bestand tegen het geweld van storm Eunice en klapten kruis en beeld voorover.

BREUKEN

Cusiel heeft het Christusbeeld opnieuw gerestaureerd. Met epoxyhars herstelde hij breuken, met name de armen en benen hadden zwaar geleden. Hij schilderde het corpus bovendien opnieuw. De klus vergde een maand of twee en moest in de zomer gebeuren vanwege de temperatuur. Epoxyhars is beter te gebruiken als het buiten warm is.