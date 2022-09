,,Wat zijn we feitelijk méér dan onze verhalen en hebben ze wel enig verband met wat we ‘de waarheid’ plegen te noemen”, vraagt de 73-jarige auteur zich af. ,,Uiteindelijk gaat het verhaal altijd over wie je bent en wat je wilde. Of je daar al of niet in geslaagd bent en of je erin kon groeien. Het zijn thema’s zoals verwarring en tegenstrijdigheid, en de geschiedenissen die daaruit geboren worden. Dat fascineert me en houdt me bezig, zonder daarin stelling te nemen. De personen in mijn verhalen vertellen zelf wel waar het om gaat.”

BETEKENIS VAN TIJD

‘In de storm van het vergeten’ begint met een gedachte over de betekenis van tijd wanneer het einde van het leven in zich komt. Langzaam ontwikkelt het verhaal zich..