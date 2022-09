Brass ‘n Woods handelt financiële perikelen af

,,We hebben met iedereen goede afspraken kunnen maken, alle partijen zijn akkoord. Alle financiële zaken hebben we afgerond”, vertelt Termeer. ,,We hebben als stichting Muziekwoud in aanloop naar het evenement uiteraard kosten gemaakt. We hadden niet voldoende geld meer om iedereen schadeloos te stellen.”

De stichting heeft met de crediteuren af kunnen spreken dat facturen slechts deels betaald hoefden te worden. Daarnaast zagen veel ingehuurde muzikanten af van een vergoeding. ,,Daarmee hebben we een faillissement van de stichting af kunnen wenden. Als Muziekwoud wel failliet was gegaan, zou er nog minder overgebleven zijn voor iedereen”, legt Termeer uit.