Boxtelaren gaan zwerfvuil te lijf

Een deel van de 'opbrengst' die vrijwilligers in 2020 bijeenbracht tijdens de zwerfvuilactiie op World Clean Up Day.

De openbare ruimte in Boxtel schoner maken én data te verzamelen over het afval dat op straat wordt aangetroffen. Dat zijn de kernpunten van World Clean Up Day (WCUD). In het verleden hebben de acties van de landelijke WCUD bijgedragen aan bijvoorbeeld statiegeld op plastic flesjes en vanaf 1 april volgend jaar ook op blikjes. Nicholas: ,,Dat was vorig jaar al merkbaar bij het ruimen, er waren veel minder plastic flesjes,”

De landelijke actie heeft dit jaar als thema #NotInOurBackyard. Daar wordt aandacht gevraagd voor plastic afval uit het Westen dat terecht komt in andere derdewereldlanden. Nicholas is begaan met het milieu. Samen met zijn vrouw Annelie runt hij de sociale onderneming Nic&Mic op bedrijventerrein Ladonk. Het bedrijf ..