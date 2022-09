Burgakkercipres groeit niet dóór maar langs kunstzinnige knelband op

Public Green Through Hoops heet de creatie van de Amsterdamse kunstenaar Philip Lüschen waarvoor het gemeentebestuur 40.000 euro neertelde. De bedoeling was dat de bomen door de hoepels zouden groeien.

De meest linkse cipres groeit het hardst en heeft inmiddels de metalen ring bereikt, meldde Toonen. Lachend: ,,Hij groeit er echter niet doorheen, maar erlangs. De hoepel hangt te dicht bij de zijgevel van de woning.”

SLEUTELHOUDERS?

Bij de onthulling van het kunstwerk in mei 2018 kregen drie bewoners van de Burgakker elk een sleutel om de kast te openen waarin de jonge bomen werden geplant. Degene die het best zorgde voor ‘zijn’ of ‘haar’ cipres zou de groeiwedstrijd winnen. Buurtbewoner Marjolein Krijger was dest..