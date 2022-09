‘Streep door projecten als stikstofrechten ontbreken’

Er zou een deal zijn gesloten met een pluimveebedrijf in Oirschot aan de Nieuwedijk. Boxtel heeft daarop stikstofrechten gekregen. De oppositiepartij heeft de koopovereenkomst bestudeerd die de raadsleden hebben ontvangen. Het is nogal een technisch verhaal. In het kort: PvdA-GroenLinks vraagt zich hardop af of de natuurvergunningen wel verleend kunnen worden aan Boxtel in het kader van provinciale regelgeving.

Mocht het anders lopen, dan vreest fractievoorzitter Mirjam Bemelmans dat de reeds genoemde bouw- en infrastructuurprojecten niet door kunnen gaan. Zij en fractiegenoot Miek Nooijen hebben dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W: ,,Hoe denkt u die ontwikkeling te kunnen opvangen?” Bovendien, als de natuurve..