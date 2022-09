Gemeente, waarom ruimen jullie die troep niet effe op?

Matrassen, kapotte fietsen, vuilniszakken met restafval in de GFT-bakken: dit is de doorsnee week van medewerkers van het Boxtelse wijkbeheer.

,,Hier hebben we al complete huisraden opgehaald”, zegt Deelen bij de Action aan de Van Hornstraat. ,,Matrassen, lampen, bankstellen, rollen tapijt, kapotte fietsen. Zo hebben we in Boxtel verschillende van deze ‘hotspots’ die we intussen allemaal wel in beeld hebben. Hof ter Aa en Harperhof zijn bijvoorbeeld ook bekende plekken.”

De uitvoerder van de gemeente Boxtel vindt het lastig om te klagen over hoe inwoners omgaan met afval. Want het gros (’zeg maar 80 procent’) houdt zich goed aan regels, ophaaltijden en scheiden van vuilnis. ,,Bovendien melden zich steeds meer ZwerfAfvalPakkers, oftewel ZAP’pers. Wij leveren de materialen, de inwoners helpen vrijwillig met opruimen. Vorig jaar hadden we vijftig aanmeldingen, dit jaar ruim honderd..