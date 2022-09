‘Graffiti-jam is ons cadeau aan Boxtel’

,,We zijn blij dat de vijfde editie van onze jam eindelijk doorgaat. We hebben de invulling ervan twee jaar geleden nog met Jan bedacht.” Koningstein refereert aan de veel te vroeg overleden painter Jan Pennings, die tot zijn dood samen met hem en Jongsma het bestuur van Stichting Tunnel Vision Boxtel vormde.

Het evenement heeft hierdoor een emotionele lading. Koningstein: ,, We dragen deze jam op aan Jan. Hij bedacht met ons het thema Old Skool, New Skool en wilde onder meer dat streetartist Dzia zou komen spuiten. Hij maakt dieren en die vond hij vet. En omdat Jan vossen tof vond, paint ik er speciaal voor hem een. Zo is hij er op allerlei manieren bij zondag.”