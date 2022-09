Wethouder: ‘Geen pilot in Esch met eenrichtingsverkeer’

do 8 sep, 12:50

Wethouder Fred van Nistelrooij waardeert het initiatief van Essche transporteurs. Die opperden in de zomer een pilot om in de Dorpsstraat de wegversmallingen te laten verwijderen en eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens in te stellen. Maar de Boxtelse bestuurder gaat er niet in mee: de wegversmallingen blijven, al komen er wel aanpassingen. Die worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Diverse ondernemers in Esch hekelen de vernauwde doorgangen in de Dorpsstraat, niet bepaald ideaal voor hun vrachtwagens. Bovendien worden de paaltjes dikwijls omver gereden. De ondernemers kwamen met het idee voor een pilot: haal die vermaledijde dingen weg voor een periode van zes maanden en stel eenrichtingsverkeer in waarbij vrachtverkeer alleen het dorp in of uit mogen rijden.

‘GEEN NUT’

Naar dat voorstel heeft Van Nistelrooij inmiddels gekeken. Zijn conclusie: zo’n pilot heeft geen nut en Boxtel gaat door met het originele plan om de wegversmallingen te verbeteren. De verkeerswethouder ziet dat de proef lastig te handhaven is. ,,Bovendien zijn lokale bedrijven bereid om ook vrijwillig eenrichtingsverkeer te hanteren”, schrijft Van Nistelrooij in een update aan de gemeenteraad. ,,Het initiatief van enkele lokale transporteurs juicht het college van harte toe.”

Maar om het eenrichtingsverkeer algeheel in te voeren en de verkeersremmende maatregelen weg te halen, gaat de wethouder te ver. Hij ziet dat elders in het land het verkeer toeneemt en bestuurders harder rijden. Daarnaast denkt hij dat het doorgaand verkeer door Esch kan toenemen vanwege de werkzaamheden aan de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg.

DRAAGVLAK

Eerder al werd er in het dorp gepeild wat de inwoners willen met de Dorpsstraat. Er werd door Platform Esch’ Perspectief een enquête afgenomen, 90 procent zou graag aanpassingen zien in plaats van het eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens. Er ontbreekt dus ook draagvlak in Esch voor de proef, stelt de wethouder.

Het verbeteren van de doorgangen in de Dorpsstraat wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. De betonnen richels waar de paaltjes op staan, een risico voor fietsers om te vallen als die erlangs komen, worden wit. Daarnaast zijn de doorgangen niet allemaal minstens drie meter breed, wat wel nodig is voor voertuigen. Dus ook dat wordt aangepakt. En het aantal paaltjes per passage wordt teruggebracht van vier naar twee.