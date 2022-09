Extra 500 euro energiebijdrage Rijk in november

do 8 sep, 15:31

Tot nog toe krijgen ruim achthonderd Boxtelse huishoudens een extra bijdrage van het Rijk om de energierekening te kunnen betalen. Die zouden eerst 800 euro krijgen, maar in juli besloot het kabinet hier 500 euro bovenop te doen. Dit bedrag wordt in november overgemaakt, laat de gemeente Boxtel weten. Zij loopt achter met de aanvragen.

Vanaf mei konden huishoudens met een inkomen onder 120 procent van de bijstandsnorm hun aanvraag voor de energietoeslag indienen. Dat hebben inmiddels een kleine zeshonderd gezinnen gedaan. 195 daarvan hebben daadwerkelijk recht op de ondersteuning vanuit de overheid, zo beoordeelde de gemeente. 67 aanvragen zijn afgewezen, voornamelijk omdat deze mensen boven de inkomensgrens zaten.

ACHTERSTAND

Boxtel loopt echter achter met de administratie: 329 adressen wachten nog op een beoordeling. ,,Dit heeft onder andere te maken met personeelsuitval. Door de inzet van extra personeel wordt de achterstand ingelopen. Er is aandacht voor eventuele gevallen waarin urgentie noodzakelijk is”, schrijft portefeuillehouder Mariëlle van Alphen in een brief aan de gemeenteraad.

Tot 1 januari kunnen inwoners de bijdrage nog krijgen via gemeente. Dat kan via de website https://www.boxtel.nl/vraag-aan-wegwijs. Niet altijd is het nodig om minder dan 120 procent van de bijstandsnorm te verdienen. Als mensen in de schulden zitten, kunnen zij alsnog aanspraak maken op de energiesubsidie.

De 282 mensen die een bijstandsuitkering krijgen of van een andere minimaregeling van de gemeente gebruik maken, hoeven niets te doen om de steun te krijgen.