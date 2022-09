De spoorbaan van Boxtel naar Tilburg in de dubbele overweg is gesloten vanwege een gaslek.

Dubbele overweg deels dicht

wo 7 sep, 14:10

Bij het plaatsen van een paaltje in het trottoir van de Van Salmstraat is vanochtend rond elf uur een gasleiding beschadigd. Ter hoogte van de brug over het Smalwater werd de weg afgesloten, ook de dubbele overweg was deels dicht.

De spoorbaan richting Tilburg in de dubbele overweg werd uit voorzorg afgesloten. Verkeer uit de richting Oisterwijk moest op de Kapelweg rechtsomkeer maken en datzelfde gold voor weggebruikers die vanaf bedrijventerrein Ladonk naar de Tongersestraat reden.

Het treinverkeer ondervond geen hinder van de inzet.