Landgoed Velder wordt opvanglocatie voor 450 asielzoekers

di 6 sep, 18:00

Vanaf medio oktober is landgoed Velder in Liempde vier maanden een opvanglocatie voor maximaal 450 asielzoekers. Het gaat om crisisopvang die de nood in Ter Apel moet lenigen, licht burgemeester Ronald van Meygaarden het besluit toe dat B en W vandaag namen.

Iedereen kent de beelden uit Ter Apel, waar tientallen mensen buiten slapen en de hygiënische omstandigheden inmiddels droevig zijn. Er is een schreeuwend tekort aan onderdak voor asielzoekers. Moesten alle veiligheidsregio’s, waaronder Brabant-Noord eind juni van het Rijk nog 225 vluchtelingen crisisopvang bieden, inmiddels is dat aantal verdubbeld. Burgemeester Van Meygaarden: ,,Iedere gemeente binnen de regio heeft haar mogelijkheden bekeken. In Boxtel ligt ruimte. Uiteraard hebben we eerst uitgebreid overleg gevoerd met de eigenaar van landgoed Velder, de familie Van Boeckel. Verder hebben we ons hart laten spreken en bekeken wat we als gemeente aan kunnen.”

Van Meygaarden sprak een maand geleden in deze krant al de verwachting uit dat van Boxtel meer zou worden gevraagd als het gaat om opvang van vluchtelingen. Daarbij zei hij ook dat het kabinet stappen moet zetten voor een structurele oplossing.

ELEKTRUM

Op een omheind terrein laat Boxtel woonunits plaatsen, samen met toiletten, douches en speelvoorzieningen. Verder zal er beveiliging zijn. Van Meygaarden: ,,Dat rondpompen van mensen vind ik maar niks. Op Velder kan een grote groep een langere periode verblijven zonder steeds te hoeven verkassen. Einddatum is 15 februari, maar het kan zijn dat om organisatorische redenen er een uitloop is van een of twee weken. Langer niet, want de eigenaren van het landgoed hebben ook weer afspraken met partners over onder meer het broedseizoen.”

Eerder dan 15 oktober arriveren de asielzoekers ook niet, want op 8 en 9 oktober vindt eerst nog het festival Elektrum plaats in de bossen van Velder.

Voor de duidelijkheid: het gaat in Boxtel niet om een aanmeldlocatie zoals in Ter Apel. En de kosten zijn voor het Rijk. ,,Nee, mensen kunnen hier niet zomaar aan de poort komen kloppen, plaatsing loopt via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)”, aldus de burgemeester.

Tot half augustus bood de gemeente Maashorst asielzoekers onderdak, eveneens in woonunits. Nu pakt Boxtel de handschoen op. Van Meygaarden: ,,Ik hoop dat de Boxtelaren ook vinden dat mensonterende situaties zoals in Ter Apel niet mogen ontstaan in een land als Nederland en dat zij deze mensen net zo warm ontvangen als de Oekraïners.”

Overigens vindt hij tevens dat vluchtelingen die in Boxtel als gast worden ontvangen, zich ook als gast horen te gedragen. Van Meygaarden stellig: ,,We willen geen stennis. Eén keer slaan en je bent weg. In Maashorst is de crisisnoodopvang goed verlopen. Daar streven wij ook naar.”

INFORMATIEAVOND

Hij snapt dat vooral omwonenden nadere informatie willen. Voor hen is er donderdag 8 september op landgoed Velder gelegenheid zorgen te uiten, vragen te stellen en wellicht tips aan te dragen. Degenen voor wie de avond bedoeld is, zijn vandaag via een brief door de gemeente geïnformeerd over de komst van de asielzoekers en de informatieavond.