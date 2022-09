Joey van Osch bestuurslid centrummanagement Boxtel

Joey: ,,Ik was al eerder benaderd, maar wilde eerst mijn HBO-opleiding afronden. Dat is deze zomer gelukt en toen ik opnieuw werd gevraagd, heb ik ja gezegd.” Het centrum van Boxtel gaat hem aan het hart. ,,Ik wil me graag inzetten voor een levendig centrum met een gastvrije uitstraling.” Sociale media en communicatie, daar liggen vooral zijn taken. Joey: ,,Mogelijk worden dat er later meer, maar van socials weet ik wel wat. Er ligt zeker werk. Momenteel bestaan er meerdere websites en Facebookpagina’s die met het centrum van Boxtel te maken hebben. Niet alles is even duidelijk. Ik zie kansen en mogelijkheden.”