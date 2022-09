Sint-Lambertusschool zoekt overblijfkrachten

di 6 sep, 15:35

Ook in de Gemondse Sint-Lambertusschool is sinds maandag weer volop leven in de brouwerij. De kinderen draaien een continurooster en zijn dus tussen de middag op school. De directie zoekt overblijfkrachten om tijdens de pauze een oogje in het zeil te houden.

Sint-Lambertus regelt de tussenschoolse opvang in samenwerking met ouders en BSO Bolderburen. Bij laatstgenoemde organisatie zijn twee medewerkers TSO weg. Directeur Neeltje Pennings: ,,Vandaar dat we nu te weinig mensen hebben om tijdens de pauze van de kinderen te surveilleren.” In de praktijk betekent dit dat leerkrachten buiten moeten lopen als de kinderen tussen de middag op het schoolplein spelen en zelf dus geen pauze hebben tijdens hun werkdag. ,,Dat is niet de bedoeling”, aldus Pennings.

VERGOEDING

De school zoekt dan ook ouders, opa’s en oma’s of andere mensen die een of meer dagen per week van kwart over twaalf tot kwart voor een op het schoolplein toezicht zouden willen houden als de kinderen buiten spelen. Pennings: ,,Rijk word je er niet van, maar er staat een kleine vergoeding tegenover. Uiteraard maken wij eerst kennis met de mensen die zich melden. Liefst zien we ouders of andere bekenden van de school.” Wie de Gemondse basisschool wil helpen, kan zich aanmelden via een mailtje naar lambertus@cadansprimair.nl.