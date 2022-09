Petrusbasiliek heeft houten gewelf...

Via houten loopbruggen kun je over de zolder van de Sint-Petrusbasiliek lopen. De gewelven zelf kunnen het gewicht van mensen niet dragen, ze zijn gemaakt van houten bogen en stucadoorswerk.

Hout is hernieuwbaar en wordt al eeuwenlang als bouwmateriaal gebruikt, dat blijkt hoog in de Sint-Petrusbasiliek wel. In het voorjaar van 2021 heeft het plaatselijke familiebedrijf MvL-groep nog diverse door de tand des tijds aangetaste balken gerestaureerd. De gebinten zijn te zien vanaf speciaal gebouwde houten loopbruggen boven het gewelfde kerkplafond.

De stenen gewelven waren tijdens de Reformatie ingestort, net als een groot deel van het middenschip. Het lukte bij de herbouw vanaf 1823 niet om ze terug te brengen. Gebrek aan bouwkundige kennis én financiële middelen speelden de bouwvakkers tijdens de restauratie parten. Daarom werd gekozen voor een constructie van houten latten en bogen waarover een dunne laag pleisterwerk werd aa..