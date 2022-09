Lezing over verboden boeken van Lev Tolstoj

Een herdruk van het boek ‘De verboden werken van Lev Tolstoj’ verscheen begin deze maand in een vertaling van Haverhoek met een omvang van 153 pagina’s en 61 beknopte hoofdstukken. Haverhoek komt op uitnodiging van Transitie Boxtel naar de bibliotheek aan de Burgakker om te vertellen over leven en werk van de schrijver, filosoof en politiek denker. De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

Juist in deze dagen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn visie en werk van Tolstoj weer actueel. De Russchische auteur kreeg internationale bekendheid via zijn boek ‘Oorlog en Vrede’. Zelf van adellijke komaf vocht hij als militair omstreeks 1850 in de Kaukasus en van 1853 tot 1856 in de Krimoorlog die ongeveer 600.000 mensen het lev..