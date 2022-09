Lekker struinen tijdens kofferbaksale

Kofferbaksale van buurtvereniging Looeind op D'n Tip in Liempde.

Wie de verkoop heeft gemist, krijgt zondag 11 september nogmaals de kans. Dan houdt carnavalsclub ‘t Bacchuscorps in Esch tussen 09.00 en 15.00 uur een soortgelijke markt op een weiland tegenover het adres Haarenseweg 17.

Zo’n honderd particulieren slijten in Esch jaarlijks tweedehands artikelen en net als afgelopen weekeinde in Liempde trekt het evenement steevast zo’n achthonderd mensen. Standplaatshouders weten zich verzekerd van een ruime plek en betalen afhankelijk van het voertuig 10 tot 17,50 euro. Voor aanhangers wordt een extra bedrag in rekening gebracht.

Aanmelden tussen 18.00 en 21.00 uur via telefoonnummer 06-20 95 28 48 of e-mail: siermetaaltimmermans@zonnet.nl.