‘Zin om mijn vrienden weer te zien’

De ene school verwelkomt de leerlingen na de zomervakantie met muziek, een ballonnenboog of een glijbaan. ,,Wij vieren de start wat kleiner”, vertelt directeur Monique van de Ven. ,,De kinderen starten in de klas en om halftien hijsen we gezamenlijk onze schoolvlag én zingen we ons schoollied”.

Net als de meeste leerlingen heeft Van de Ven zin in het nieuwe schooljaar. ,,Het begon vorige week echt te kriebelen. Ik was toen op school en dacht: ‘Wat leuk dat er volgende week weer kinderen zijn.’”

En kinderen zijn er deze maandagochtend volop. De een wat onwennig of een beetje verdrietig, de ander uitgelaten. Maik zit al keurig aan zijn tafel. ,,Ik mag met ‘Snappet’ werken. Daarmee werk je op je eigen computer en maak je bijvoorbeeld sommen..