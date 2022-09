MEP-teams treffen sterke tegenstanders

Voor de standaardteams belooft het een pittig seizoen te worden in de eerste klasse. Bij de vrouwen is Maastricht samen met Zwart-Wit uit Breda bij voorbaat in de race voor het kampioenschap. Coach Rein Schreenstra gaat met zijn sterk verjongde ploeg voor handhaving. Voorzichtig wordt naar het linkerrijtje gekeken. Zondag wordt het dus direct een vuurdoop voor het Boxtelse elftal. Afslag in Maastricht om 12.45 uur.

De mannen van MEP gaan vol voor de promotie, maar moeten eveneens rekening houden met pittige tegenstanders. Eindhoven is met Helmond de te kloppen ploeg. Coach Jaro van Eekelen heeft er alle vertrouwen in en paste vier nieuwe talenten uit de kampioensploeg van de A-jeugd in. Met eigen talenten moet het dit jaar gaan lukken, zo..