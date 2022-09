ODC zoekt nog naar de juiste vorm in Molenwijk

Middenvelder Just van Wijk liet zich na zijn huldiging tot speler van het seizoen ‘21-’22 direct op het veld zien want al binnen een paar minuten scoorde hij op aangeven van captain Sjoerd van Lokven de openingstreffer. In de beginfase kreeg ODC ook een zware domper te verwerken. In een duel om de bal raakte Trommelen dusdanig zwaar geblesseerd dat hij voor nader onderzoek naar het ziekenhuis moest.

Na deze klap ging de Boxtelse ploeg desondanks op zoek naar meer treffers. Dat leverde in de 14e minuut de 2-0 op toen Matai Seebregts een mooie aanval koelbloedig afrondde. Een minuut later viel ook het derde doelpunt. Het was invaller Stef van Alphen die op aangeven van opnieuw Van Lokven van dichtbij het net vond. In het vervolg van het ee..