Helft minder kramen, maar prima sfeer

De wijkbraderie in Boxtel-Oost was qua kramen minder bezet, maar dat kon de pret niet drukken.

Vooraf had voorzitter Jan de Vreede het wijkorgaan Boxtel-Oost er een beetje een hard hoofd in, vertelde hij tijdens de wijkbraderie: ,,Normaal hadden we ruim zestig standhouders, dus je begrijpt dat het aantal inschrijvingen ons enorm tegenviel.”

Toch lieten de initiatiefnemers het evenement uiteindelijk toch doorgaan om te zien of er nog toekomst in zit na twee afgelaste edities vanwege corona. ,,Gelukkig valt de publieke belangstelling niet tegen en ook de mensen zijn opgewekt. We moeten nog evalueren, maar als ik het zo inschat zullen we dit wijkfeest ook volgend jaar wel weer organiseren”, aldus De Vreede.