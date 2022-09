Voetbalsupporters ODC huldigen Just van Wijk

Just van Wijk werd zondag in sportpark Molenwijk in aanwezigheid van de voltallige ODC-selectie gehuldigd als speler van het jaar 2022. De versierselen werden uitgereikt door supporter Jan van den Aker, die al 73 jaar lid is van de tricolores.

,,We hebben een lastig seizoen achter de rug en het is mooi om dan tot speler van het jaar gekroond te worden”, reageerde Van Wijk kort voor de huldiging op de middenstip van het Molenwijkse kunstgras. ,,Door als team keihard te werken, zijn we er via de nacompetitie in geslaagd degradatie te ontlopen. Ik draag mijn onderscheiding graag op aan het team omdat we samen de strijd zijn aangegaan.”

De speler van het jaar speelt bij voorkeur op het middenveld – ‘ik houd van de nummer 8-positie’ - maar kan ook als linksback prima uit de voeten. ,,Komend seizoen verwacht ik dat we er beter voorstaan”, blikte Van Wijk vooruit op de competitie die op 25 september van start gaat met een thuisduel tegen Nieuwkuijk. ,,De selectie is versterkt met jong..