Als kind muziekles gemist? Het kan nóg...

51 minuten geleden

Na een succesvol eerste seizoen, start Boxtel’s Harmonie begin oktober met een nieuw laatbloeiersorkest. Ook fanfare Sint-Arnoldus uit Lennisheuvel doet deze keer mee. Er hebben zich al elf mensen aangemeld. Maar er kunnen nog meer volwassenen meedoen die spijt hebben dat zij als kind nooit een blaasinstrument leerden bespelen.

Dinsdag 20 september is er van 10.00 tot 11.30 uur een instrumentenmarkt in Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche 4. Daar kunnen belangstellenden onder kundige begeleiding diverse ‘toeters’ uitproberen en kennismaken met elkaar. Twee weken later is (op dezelfde tijd) de eerste repetitie. Beide muziekkorpsen stellen de instrumenten en de zaal beschikbaar.

Onder leiding van musicus Peter Spierings uit Schijndel wordt om de week in groepsverband geoefend. Noten leren lezen én spelen op een dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone, bariton of hoorn gaan er hand in hand. Naast mensen die nooit een instrument leerden bespelen, zijn overigens ook personen welkom die in een ver verleden muziekles volgden.

AANMELDEN

Deelnemers betalen vijftien euro per repetitie en dienen eenmalig voor twee tientjes een lesboek aan te schaffen. Met uitzondering van de schoolvakanties wordt een jaar lang gerepeteerd in de even weken. Daarna kunnen de muzikanten in spe bepalen of zij lid willen worden van de harmonie of fanfare en kiezen voor een privé-opleiding.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: info@boxtelsharmonie.nl.

VERVOLGOPLEIDING

Vorig jaar startten ruim 25 mensen met het Laatbloeiersorkest. Zo’n vijftien leerling-muzikanten hielden het vol en verzorgden medio juli een gloedvol debuutoptreden tijdens het openluchtconcert waarmee Boxtel’s Harmonie de zomervakantie inluidde. De groep van vorig jaar start binnenkort met een vervolgopleiding.