De paaltjes bij de zogeheten kabouterwoningen aan de Hoef in Boxtel-Oost zijn de bewoners een doorn in het oog.

SP hamert op beantwoorden brieven De Hoef

1 uur geleden

De SP wijst het college van B en W op nóg een onbeantwoorde brief die een van de bewoners van De Hoef heeft gestuurd. De socialisten zijn het niet eens met de communicatie vanuit de gemeente Boxtel en vroegen daar vorige week ook al aandacht voor.

Volgens de oppositiepartij kwamen er klachten vanuit het buurtje in Boxtel-Oost nabij de Kinderboerderij. Er is namelijk een verkeerspaaltje geplaatst voor het pad tussen de twee huizenrijen. Daardoor zijn de voordeuren van de zogeheten kabouterhuisjes lastiger te bereiken voor hulpdiensten maar ook voor de bewoners zelf.

Verschillende brieven en ideeën werden in november door bewoners naar het college gestuurd, volgens fractievoorzitter Eric van den Broek. ,,Wat ons betreft moet hier met veel zorgvuldigheid mee worden omgegaan en dat is in dit geval waarschijnlijk niet gebeurd.” Dus verzoekt hij B en W per brief om zich te verantwoorden. Het college neemt maximaal dertig dagen de tijd om schriftelijke vragen als deze te beantwoorden.