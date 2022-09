Arwen in Zonder ouders op vakantie

36 minuten geleden

Zonder ouders op vakantie. Arwen Hooijmans (14) uit Boxtel gaat het avontuur aan. Haar belevenissen en die van de vijf andere jongeren waarmee ze in een luxe villa verblijft, zijn vanaf maandag 12 september op televisie te volgen, om 18.05 uur bij de NTR op NPO Zapp.

Arwen is creatief, houdt van tekenen, schilderen en maakt zelf kleding op haar naaimachine. Ze woont met haar moeder, stiefvader en broertje in Boxtel. Na de reis voor het televisieprogramma hoopt de tiener volgend jaar opnieuw op pad te gaan. Naar een plek die niet direct naast de deur ligt. Ze heeft drie oppasadressen en een krantenwijk, allemaal om flink te sparen zodat ze in 2023 met scouting naar de wereldjamboree in Zuid-Korea kan. Ook zonder ouders. De Boxtelse houdt van muziek, ze luistert graag naar ABBA, Queen en liedjes uit musicals, zoals Cats, Ciske de Rat en The Phantom of the Opera.

SPOEDCURSUS KOKEN

In de realityserie Zonder ouders op vakantie (ZOOV) gaan zes jongeren tussen de dertien en vijftien jaar voor het eerst zonder het wakend oog van een volwassene op vakantie naar een onbekende zonnige bestemming. Daar leren ze niet alleen elkaar beter kennen, maar krijgen ze ook een spoedcursus budgetteren, koken en schoonmaken. Want dat hoort erbij. Er moet immers ook gegeten worden en alles kost nu eenmaal geld.

De groep verblijft in een luxe villa. Een cameraploeg legt alles vast. Het spanningsveld tussen een gezonde afhankelijkheid van je ouders en complete onafhankelijkheid is het centrale thema in de serie. De deelnemers ontdekken dat ze al veel zelf kunnen, maar ook nog het een en ander te leren hebben op weg naar volwassenheid.

De serie is dagelijks vanaf maandag 12 tot en met vrijdag 23 september om 18.05 uur te zien bij de NTR op NPO Zapp. Via NPO Start is de serie al vooruit te kijken: vanaf 12 september staan de eerste vijf afleveringen online en vanaf 19 september zijn de laatste vijf te zien.