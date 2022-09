Touwtrektoernooi in Esch

September 1997: touwtrekwedstrijd van de KPJ in Liempde.

Tot een jaar of tien geleden werden er in de regio regelmatig touwtrektoernooien georganiseerd. Vaak door de plaatselijke KPJ-verenigingen. De Essche vriendenclub deed daar destijds ook wel eens aan mee of ging naar de feestavond die steevast aan de wedstrijden vooraf ging. Niet altijd als de Pinternationals, maar toch...

Het toernooi begint om 13.00 uur. Iedereen van zestien jaar of ouder kan meedoen, zowel mannen als vrouwen. Voor de kinderen is er een springkussen. Vanaf 18.00 uur start de feestavond, met natuurlijk de prijsuitreiking.

Inschrijven voor het toernooi kan via de Facebookpagina van de Pinternationals. Daar is een inschrijfformulier te vinden. De kosten per team bedragen vijftig euro. Ploegen bestaan uit zes deelnemers en ..