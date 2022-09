Verzorgingshuis Herbergier aan de Baroniestraat in Boxtel is sinds het voorjaar van 2016 gevestigd in het pand waarin voorheen het kantoor van woonstichting Joost was gevestigd.

Zorglocatie ‘Herbergier’ in andere handen

Herbergier, een particuliere verzorgingshuis voor mensen met dementie, wordt sinds gisteren gerund door een ander koppel. Susan en Harold Koerntjes uit Zevenaar wonen en werken voortaan in het pand aan de Baroniestraat in Boxtel. Zij nemen de taken over van Peter Jansen en Judith Huisman, die sinds de opening in maart 2016 de dagelijkse leiding hadden.

De nieuwe zorgondernemers wonen samen met zestien ouderen met dementie als een soort groot gezin. Een gezin waar persoonlijke aandacht en passende zorg voorop staan. Susan werkte jarenlang als doktersassistente bij verschillende huisartsenpraktijken. Harold groeide van verpleegkundige door naar een leidinggevende rol in een verpleeghuis. Ondanks dat hij daar goed op zijn plek zat, vond hij dat zorg en wonen op een hoger niveau konden komen. De focus moest op de bewoner liggen en niet op de organisatie. Tijdens de coronapandemie maakte hij samen met zijn vrouw de balans op.

,,Ik miste het contact met de bewoners en hun familie en als manager wilde ik terug naar de basis van korte lijnen met de mensen waar het om draait.” Harold ging elders aan de slag als interim manager, waar hij zijn focus weer op de bewoners kon leggen. Toch bleef de wens naar meer regie kriebelen. In hun zoektocht naar meer zeggenschap en meer contact met bewoners en hun familie, kwamen Susan en Harold bij franchiseorganisatie De Drie Notenboomen terecht.

VEEL KNUSHEID

Tijdens gesprekken met De Drie Notenboomen kwam Herbergier Boxtel in het vizier. ,,Het speelse karakter van het pand is waar we voor vielen. Er is bijna geen enkel appartement hetzelfde – overal vind je aparte hoekjes die voor veel knusheid zorgen”, zegt Harold. ,,En er was meteen een klik met zorgondernemers Peter en Judith. Er wordt zo’n warme zorg geboden hier – echt gericht op de bewoners”, gaat hij verder. ,,Het voelt niet als werken”, zegt Susan. ,,Een ander voordeel is dat files verleden tijd zijn. We lopen naar beneden en worden iedere dag weer warm onthaald.”

In augustus werkten Susan en Harold al mee in Boxtel. ,,Op mijn eerste dag ging ik meteen met bewoners naar de Markt, om daarna lekker een terrasje met ze te pakken,” vertelt Susan. Kort daarna organiseerden ze een kennismakingsbijeenkomst voor familie en mantelzorgers. ,,We waren erg geraakt door de grote hoeveelheid familieleden die langs kwam om ons te leren kennen, zelfs uit het buitenland!”

Herbergier Boxtel opende in maart 2016 de deuren in het voormalige kantoorgebouw van woonstichting Joost.