The Brain start nieuw quizseizoen

1 uur geleden

Kiske de Leest en Marc de Laat van The Brain starten donderdag 8 september hun nieuwe quizseizoen. Net als voor de zomervakanties worden de maandelijkse vragenronden gehouden in eetcafé De Oude Ketting aan de Bosscheweg 74 te Boxtel.

Na alle coronaperikelen maakte The Brain in april een doorstart. In De Oude Ketting kwamen 36 tot 40 teams samen. Na de zomerstop komen de quizmasters elke maand terug met een quiz. De zaal gaat open om 19.45 uur en de quiz begint een halfuur later. Deelname kost twintig euro per team van maximaal vier personen. Aanmelden kan via info@thebrain.nl.

De quiz kenmerkt zich door uitdagende en originele vragen, gelardeerd met opmerkelijke en humoristische beeld- en geluidsfragmenten. Er passeren veel verschillende categorieën de revue, waaronder film, sport, muziek, aardrijkskunde, eten en drinken en tv. De tweede keer dat het Boxtelse quizbedrijf dit seizoen een spelavond houdt is donderdag 6 oktober.