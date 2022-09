Boxtelse schilderkunst in Liduina

Hanny de Leijer (links) en Jacqueline Thomassen exposeren hun schilderijen in Liduina. De koffiekopjes beschilder Hanny zelf.

Beide vrouwen schilderen inmiddels zo’n dertig jaar. In die periode volgden ze verschillende workshops om verschillende technieken te leren.

Hoewel ze ook met olieverf en aquarel schilderen, werken De Leijer en Thomassen toch het liefst met acryl. Daarbij voegen ze ook graag materialen aan de verf toe om hun creaties wat spannender te maken.

In de voormalige bakkerij aan de Baroniestraat die zij jarenlang met haar in juli overleden man Jan runde, heeft De Leijer haar eigen atelier. Daar werkt ze impressionistisch met een losse toets en schuwt ze niet om met haar vingers het gewenste resultaat te bereiken. Thomassen schildert realistisch en heel precies. Beiden halen hun inspiratie uit alledaagse dingen of zaken die ze bezighouden.