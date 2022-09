Jeugdnatuurwacht Liempde heeft plek voor nieuwe leden

zo 4 sep, 12:00

Kinderen uit de groepen zes tot en met acht van de basisschool kunnen zich aanmelden voor de Jeugdnatuurwacht in Liempde.

Maandelijks zijn er activiteiten, afwisselend op vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagmiddag of zondagochtend. De contributie bedraagt vijftien euro per jaar.

Vrijdag 9 september is er een inloopavond van 19.00 tot 20.00 uur op het clubterrein dat is gevestigd op een akkerrand aan de Heuvelstraat in het dorp.

Belangstellenden kunnen er terecht voor meer informatie of om zich in te schrijven. Aanmelden kan ook door naam, adres en geboortedatum te e-mailen naar jnwliempde@gmail.com.