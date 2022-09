Leegstaand bankkantoor klein jaar beschikbaar voor Oekraïners

Het leegstaande kantoorgebouw van de Rabobank (centraal op de foto) in Boxtel wordt medio oktober betrokken door Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Dinsdagavond vond een informatieavond plaats voor buurtbewoners van het leegstaande bankgebouw. Zo’n dertig mensen - veel meer dan waar de gemeente op rekende - woonden de bijeenkomst in het gemeentehuis bij. Enkele bewoners van Bernhardstaete, het appartementencomplex tegenover de opvanglocatie, reageerden geïrriteerd op het feit dat zij het nieuws over de herbestemming uit de krant moesten vernemen.

Ook klonken zorgen over de aantasting van privacy. Het Rabopand telt drie verdiepingen en dus kunnen de tijdelijke bewoners straks bij de buren binnen kijken, klonk het vanuit de zaal. Wethouder Mariëlle van Alphen beloofde na te gaan hoe dit kan worden voorkomen. De omwonenden vroegen zich ook af of het bankkantoor wel groot genoeg is voor..