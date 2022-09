Hans Mols: ‘Er zit veel kennis en kunde bij inwoners’

Hans Mols is vanaf 2016 wijkmakelaar in Boxtel. Sindsdien begeleidde hij naar schatting 180 burgerinitiatieven. De acht jaar ervoor werkte de Boxtelaar op riolering en waterhuishouding voor de gemeente. Mols is vanaf heden officieel met pensioen.

Toen Boxtel en Sint-Michielsgestel in 2016 hun ambtelijke apparaten fuseerden tot MijnGemeenteDichtbij, werden vier medewerkers aangesteld (waarvan twee in Boxtel) om een brug tussen overheid en burgers te slaan. Inwoners willen vaker meedenken en soms aan het roer staan als het gaat om ontwikkelingen in hun buurt. En waarom ook niet? Er zit immers veel lokale kennis bij de Boxtelaren zelf. Het is een taak voor de wijkmakelaar om daar ten gunste van de samenleving gebruik van te maken. ,,De functie was toen heel nieuw, alleen op hoofdlijnen was bekend wat het werk in zou houden”, legt Mols uit. ,,Bovendien werd het tijd om eens iets anders te gaan doen en dit was een geweldige uitdaging.”