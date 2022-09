Een van de kunstwerken van Pierre van Amelsvoort die in de Schijndelse beeldentuin is te bewonderen.

Pierre van Amelsvoort in duo-expositie Schijndel

1 uur geleden

In de beeldentuin van het Schijndelse museum Jan Heestershuis zijn tot en met eind oktober onder meer objecten van Pierre van Amelsvoort uit Boxtel te zien. Hij exposeert samen met Maaike Sips-Freriks uit Sint-Oedenrode. ‘Van schoonheid en tegenstelling’ luidt de titel van de tentoonstelling.

Beide kunstenaars verwerken op een heel eigen manier menselijke verhoudingen en emoties in hun beelden. Hun streven naar schoonheid uit zich daarbij in tegenstelling. Het werk van Van Amelsvoort is rauw, door zijn materiaalgebruik ontstaat spanning. Sips werkt intuïtief met strakke lijnen en oog voor textuur.

Museum Jan Heestershuis is gevestigd aan de Pompstraat 17 in Schijndel en met uitzondering van maandag dagelijks geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.