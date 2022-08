Tanner van Baast (links) en Lars Hoppenbrouwers op de dubbeltjesmarkt in Boxtel-Oost.

What’s Up Woensdag: Tanner & Lars

1 uur geleden

,,Mooie spulletjes, hè meneer? En ze kosten maar een prikkie...” De traditionele dubbeltjesmarkt op het grasveld tegenover de Kinderboerderij aan het Apollopad telde gistermiddag tal van enthousiaste verkopertjes in de dop. Tanner van Baast (11, links op de foto) was zeker een van hen. Samen met zijn twee jaar jongere vriendje Lars Hoppenbrouwers probeerde hij overtollig speelgoed aan de man te brengen.

Nou, Tanner, dat zijn inderdáád mooie dingen die je hier op je kleedje hebt uitgespreid. Wat is het meest bijzondere dat je in de aanbieding hebt? De jongen grijpt naar een schoenendoos die vooraan staat. ,,Mijn knikkers zijn wel heel speciaal. Kijk, ik heb er veel: grote en kleine. Van glas, maar ook van marmer of zoiets.”

Is dit allemaal gebruikt speelgoed? ,,Het meeste wel. Maar dit doosje zit nog in het plastic nooit open geweest.” Tanner toont het spelletje ‘Jacht op de muis’: ,,Ik heb het ooit gekregen, maar het is op onze zolder beland. Ik kwam het tegen met opruimen.”

Heb jij hier ook dingetjes van jou bij liggen, Lars? Of heb je een eigen kleedje met spulletjes? ,,Geen van beide. Ik kwam hier toevallig langs en zag Tanner zitten. Ik dacht: ach, laat ik hem maar even helpen.”

Hoe kennen jullie elkaar, jongens? ,,Onze ouders werken bij elkaar en we wonen niet ver uiteen. Ik woon aan De Pellenwever”, vertelt Lars. Tanner wijst naar de overkant van het trottoir: ,,En dat is mijn huis. Lars en ik zitten ook op dezelfde school: De Vorsenpoel, alleen hij in groep zes en ik begin aan mijn laatste schooljaar.”

Hebben jullie ook nog hobby’s? ,,Ik ben voetbalkeeper bij RKSV Boxtel”, glundert Tanner. Lars: ,,Ik speel honkbal bij Ducks en zit op scouting.”

Weet je al wat je gaat kopen van de verkoopopbrengst? Tanner haalt zijn schouders op: ,,Ik denk dat ik het geld maar in mijn spaarpot stop om er iets van te kopen als ik wat leuks zie.”